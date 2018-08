Post-Internet-Künstler Andy Kassier "Materialismus macht einen nicht langfristig glücklich"

"Success is just a smile away" - Erfolg ist nur ein Lächeln entfernt, lautet sein Motto beim sozialen Netzwerk Instagram. Dort zeigt sich Andy Kassier mit Sportwagen, Pferd, Caddy und Tennisschläger. Narziss, Influencer oder Künstler? "Alles nur Licht und Photoshop," sagte Kassier im Dlf.

Andy Kassier im Corsogespräch mit Ulrich Biermann

