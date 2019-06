"Power Harassment" in Japan Proteste gegen Pumps

In Japan unterstützten zehntausende Frauen eine Petition gegen den Zwang, am Arbeitsplatz hochhackige Schuhe zu tragen. Viele Japanerinnen sind nicht mehr bereit, Schikanen am Arbeitsplatz zu dulden. Und weil sich Demografie und Machtverhältnisse im Land verschoben haben, haben sie gute Chancen sich durchzusetzen.

Von Martin Fritz

