Der israelische Präsident Isaac Herzog ( Virginia Mayo/AP)

Herzog wies darauf hin, dass Scholz der erste europäische Regierungschef sei, der Israel nach dem Terrorangriff der militant-islamistischen Hamas besuche. Generell sei die deutsche Unterstützung - auch durch Bundespräsident Steinmeier - "unglaublich", so Herzog.

Der Bundeskanzler warnte vor seiner Abreise den Iran und die libanesische Hisbollah-Miliz vor einer Einmischung in den Krieg zwischen Israel und der Hamas. Deutschland und seine Verbündeten setzten sich mit aller Kraft dafür ein, dass der Konflikt nicht weiter eskaliere, sagte er. Der Kanzler will in Tel Aviv mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu sowie mit Angehörigen von deutschen Hamas-Geiseln zusammenkommen. Außerdem ist ein Besuch in Ägypten geplant. Vor seiner Reise wollte Scholz in Berlin noch den jordanischen König Abdullah empfangen. US-Präsident Biden will morgen nach Israel reisen.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.