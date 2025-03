Russland

Präsident Putin besucht erstmals seit ukrainischem Angriff die Region Kursk - Ukrainischer Armeechef deutet Rückzug an

Nach den jüngsten Geländegewinnen der russischen Armee in Kursk ist Präsident Putin zu einem Truppenbesuch in die Region gereist. Er habe einen Kommandoposten besucht, sagte Kreml-Sprecher Peskow. Es war Putins erster Besuch in Kursk seit der überraschenden Offensive der Ukraine in der russischen Grenzregion im vergangenen Sommer.