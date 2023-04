Ende März war der ukrainische Präsident Selenksyj noch bei den ukrainischen Truppen in der Nähe von Bachmut. (Uncredited / Ukrainian Presidentia / Uncredited)

Die Militärführung in Kiew teilte mit, am Abend sei eine Reihe von Angriffen russischer Soldaten in der Industriezone Bachmuts abgewehrt worden. Trotz einer personellen Übermacht sei den feindlichen Einheiten kein Durchbruch gelungen.

Seit dem Spätsommer versuchen russische Truppen, Bachmut im Gebiet Donezk einzunehmen. Ukraines Präsident Selenskyj bezeichnete die Lage als "sehr sehr schwierig". Am Rande seines Besuchs in Warschau deutete er erstmals einen möglichen Rückzug an für den Fall, dass ukrainischen Streitkräften Gefahr drohe, von Russland eingekreist zu werden. Selenskyj kündigte auch neue Waffenlieferungen Polens an sein Land an. Außerdem soll eine gemeinsame Produktionsstätte für Waffen und Munition eingerichtet werden.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.