Donald Trump sieht die ersten 100 Tage in seiner Amtszeit als Erfolg. (picture alliance / AP / Alex Brandon)

Er regiere das Land und die ganze Welt, sagte Trump dem US-Magazin "The Atlantic" in einem Interview. Er habe viel Spaß an seinem Amt. Am späten Abend unserer Zeit will Trump im Bundesstaat Michigan eine Rede halten.

Seit seinem Amtsantritt im Januar hat Trump mehr als 140 Dekrete unterzeichnet. Viele Vorhaben wurden von der Justiz blockiert. Dabei geht es etwa um die geplante Abschaffung des Geburtsrechts auf die US-Staatsbürgerschaft oder die drastischen Kürzungen im Staatsapparat. Kritiker werfen dem Präsidenten vor, mit seiner wechselhaften Zoll- und Außenpolitik die Weltwirtschaft in Unsicherheit gestürzt und Verbündete brüskiert zu haben.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.