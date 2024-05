Staatsbesuch in Berlin

Macron und Steinmeier rufen zur Europawahl auf

Demokratiefest und Staatsbankett - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist von seinem Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier in Berlin empfangen worden. Wichtige Botschaft der beiden: Der Aufruf an alle Bürger zur Europawahl am 9. Juni.