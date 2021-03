Präsidentenwahl FC Barcelona: Mehr als ein Chaosclub?

Schulden in Milliardenhöhe, Vereinsbosse in Untersuchungshaft, Niederlagen auf dem Rasen. Der einst so glorreiche FC Barcelona befindet sich in einer der schwersten Krisen seiner langen Geschichte. An diesem Sonntag wählen die Mitglieder des katalanischen Weltclubs einen neuen Präsidenten.

Von Constantin Eckner

