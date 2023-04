Dinçer Güçyeter (Jan Woitas / dpa / Jan Woitas)

Die Entscheidung gab die Jury am Nachmittag bekannt. Güçyeter erhält die Ehrung für sein Buch "Unser Deutschlandmärchen". Der Autor setzte sich mit seinem Werk über die Geschichte einer türkischen Familie, die an den Niederrhein migriert, gegen vier Mitbewerber durch. Mit eigener Sprache und lyrischer Innovation erzähle er die Geschichte seiner Familie stellvertretend für viele sogenannte Gastarbeiter, die Rassismus und unmenschliche Arbeitsbedingungen erleben mussten, so die Jury. Gücyeter wurde 1979 als Kind türkischer Einwanderer am Niederhein geboren. Es ist der erste Roman des Theatermachers und Lyrikers.

In der Kategorie Sachbuch/Essayistik gewann Regina Scheer mit ihrem Buch "Bittere Brunnen: Hertha Gordon-Walcher und der Traum von der Revolution". Den Preis für die beste Übersetzung erhielt Johanna Schwering. Sie übersetzte "Die Cousinen" von Aurora Venturini aus dem argentinischen Spanisch.

