Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, verteuerten sie sich im dritten Quartal um 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Es ist bereits der vierte Anstieg in Folge. In Großstädten stiegen die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser im Schnitt um 3,5 Prozent, für Eigentumswohnungen um 5 Prozent. In ländlichen Regionen fiel der Anstieg etwas geringer aus. Experten erwarten, dass sich die Entwicklung auch in den kommenden Jahren fortsetzen wird.
Diese Nachricht wurde am 23.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.