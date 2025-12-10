Der Hauptangeklagte Prinz Reuß. (Boris Roessler / dpa POOL / dpa / Boris Roessler)

Vor dem Oberlandesgericht Frankfurt sagte er, zu einer laut Anklage geplanten Erstürmung des Reichstags habe er keine Informationen gehabt. Er habe auch zu keinem Zeitpunkt extremistische Ziele verfolgt oder die Bildung einer terroristischen Vereinigung veranlasst. Vielmehr sei er im Jahr 2020 von - Zitat - "sächsischen Patrioten" angesprochen worden. Diese seien der Auffassung gewesen, er allein könne aufgrund seiner adligen Herkunft einen "Friedensvertrag" mit den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs unterzeichnen.

Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik und ihre Gesetze nicht an, unter anderem da nach ihrer Ansicht ein solcher Friedensvertrag fehlt.

Ende 2022 waren Mitglieder der Gruppe Reuß bei Anti-Terror-Razzien festgenommen worden. Sie sollen einen gewaltsamen Umsturz der Bundesregierung geplant und dabei Tote in Kauf genommen haben. Ein Teil der Reichsbürger-Szene wird dem rechtsextremistischen Spektrum zugeordnet.

