Menschenrechte

Pro Asyl fordert Abschiebe-Stopp nach Syrien

Angesichts der neu aufgeflammten Kämpfe in Syrien hat die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl einen vorläufigen Abschiebe-Stopp in das Bürgerkriegsland gefordert. Der flüchtlingspolitische Sprecher von Pro Asyl, Alaows, sagte im Deutschlandfunk, eine diplomatische Wiederannäherung an Syrien, um Abschiebungen zu ermöglichen, sei der falsche Schritt.