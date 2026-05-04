„Professor van Dusen und das Gold von Mexiko“

Eine verschwundene Reporterin und ein ominöser Goldfund: Hutchinson Hatch ermittelt – diesmal ohne Professor van Dusen (Phil Leo / Michael Denora / PM Images / Getty Images)

Sie sei einer hochinteressanten Sache auf der Spur, hatte Penny de Witt aus Florida an Hutchinson Hatch nach New York telegrafiert. Doch in Palm Beach findet er ihr Hotelzimmer verwüstet und keine Spur von ihr. Immerhin kann er in Erfahrung bringen, dass sie bereits seit dem Vortag verschwunden ist. Von Possum, einem schwarzen Limonaden-Verkäufer, erfährt Hatch, dass Penny sich ein Boot gemietet hat. Ist sie zur Moskito-Insel gefahren, die zu betreten strengstens verboten ist? Hatch schließt ganz ohne Hilfe von Professor van Dusen: Penny schwebt in Lebensgefahr! Denn die Insel befindet sich im Besitz einer dubiosen Firma, die es nur auf eins abgesehen hat: auf das Gold von Mexiko!