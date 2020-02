Prostata Wenn das Männerorgan Probleme bereitet

In Deutschland erkranken jedes Jahr rund 64.000 Männer an Prostatakrebs, was einem Viertel aller neu diagnostizierten männlichen Tumorerkrankungen entspricht. Risikofaktor Nummer eins ist das Alter. Vor dem 50. Lebensjahr sind Tumore der Vorsteherdrüse so gut wie unbekannt.

Am Mikrofon: Carsten Schroeder