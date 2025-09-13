Bündnis aus Künstlern und BSW

Sahra Wagenknecht, BSW (picture alliance / NurPhoto / Ying Tang)

Zur Kundgebung mit dem Titel "Stoppt den Völkermord in Gaza" am Brandenburger Tor erwarten die Veranstalter am Nachmittag nach Angaben der Polizei rund 15.000 Menschen. Sie fordern von der Bundesregierung, sich für Friedensverhandlungen im Nahen Osten sowie in der Ukraine einzusetzen.

Die Protestaktion richtet sich zudem gegen Waffenlieferungen in Kriegsgebiete und gegen mehr Rüstungsproduktion in Deutschland. Mit dabei sind etwa der Schauspieler Dieter Hallervorden, die Rapper Massiv und Bausa sowie der Ökonom Jeffrey Sachs. Die Polizei soll mit rund 1.000 Kräften im Einsatz sein.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.