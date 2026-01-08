Man lehne den Agrarteil des Abkommens weiter ab, sagte Generalsekretärin Sabet im Deutschlandfunk. Die zugesagten Verbesserungen seien bislang unklar geblieben. Sabet forderte, dass auf EU-Ebene nochmal über strengere Schutzmechanismen und Kontrollen gesprochen werde. Die Bauern befürchten Nachteile für ihre Wettbewerbsfähigkeit durch das Handelsabkommen mit den Mercosur-Staaten in Südamerika, etwa durch unterschiedliche Vorgaben im Pflanzen- und Tierschutz sowie beim Mindestlohn. In mehreren Bundesländern finden heute Protestaktionen von Bauern statt, unter anderem auf Straßen und Autobahnen in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.
Im Rat der 27 EU-Länder könnte am Freitag über das Mercosur-Abkommen abgestimmt werden. Da Italien nach erneuten Verhandlungen von seinem Widerstand abgerückt ist, gilt die nötige qualifizierte Mehrheit für das Abkommen als möglich. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen will am Montag zur Unterzeichnung nach Paraguay reisen.
