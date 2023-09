Zwei Delfine schwimmen im Meer (Archivbild). (AFP / Ryan Nakashima)

In dem Ort Taiji versammelten sich zahlreiche Tierschutz-Aktivisten und forderten auf Transparenten, die Jagd auf die Meeressäuger zu beenden. Die Fischer treiben die Delfine dort in einer Bucht zusammen. Junge, gesunde Tiere werden im Auftrag von Delfinarien aus dem In- und Ausland aussortiert, die übrigen getötet. Tierschützer hatten zuletzt einen deutlich gestiegenen Handel mit lebenden Delfinen beklagt.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.