Jerusalem und Tel Aviv Proteste in Israel gegen Ausweitung des Militäreinsatzes im Gazastreifen
Vor einer Entscheidung des israelischen Sicherheitskabinetts über eine Ausweitung des Militäreinsatzes im Gazastreifen haben tausende Menschen in Jerusalem und Tel Aviv gegen die Pläne protestiert.
08.08.2025
Ein Protest in Jerusalem gegen die von der Regierung Netanjahu geplante Ausweitung des Militäreinsatzes im Gazastreifen (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ohad Zwigenberg)
Sie forderten ein Abkommen in dessen Zuge die noch von der Terrormiliz Hamas festgehaltenen Geiseln freigelassen werden sollen. In Tel Aviv setzten die Sicherheitskräfte Wasserwerfer ein und nahmen fünf Demonstranten fest.
Das Sicherheitskabinett von Ministerpräsident Netanjahu kam am Abend zu Beratungen zusammen.
Berichten aus der Nacht zufolge stimmte es für eine Ausweitung des Militäreinsatzes in Gaza
.
