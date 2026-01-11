Zehntausende demonstrieren in Minnneapolis. (dpa / ZUMAPRESS.com / Elizabeth Flores)

In Minneapolis gingen zehntausende Menschen auf die Straße. In der Stadt im Bundesstaat Minnesota hatte am Mittwoch ein ICE–Beamter eine Frau in ihrem Auto erschossen. In den gesamten Vereinigten Staaten waren nach Angaben des Senders CNN mehr als 1.000 Demonstrationen angemeldet worden. Dazu aufgerufen hatte ein Bündnis aus Bürgerrechts- und Migrantenorganisationen.

Schon gestern hatte es in zahlreiche Städten Kundgebungen gegeben. In Minneapolis gab es Zusammenstöße mit der Polizeil, als Demonstranten in ein Hotel eindringen wollten, in dem ICE-Beamte untergebracht waren.

Die tödlichen Schüsse auf die 37-jährige Renee Good werden in den USA unterschiedlich bewertet. In Aufnahmen im Internet ist zu sehen, wie die Frau seitlich wegfahren will und dabei möglicherweise den ICE-Beamten streift. Die US-Regierung spricht von Notwehr. Der Bürgermeister von Minneapolis und die Regierung von Minnesota - beide demokratisch - bestreiten dies.

