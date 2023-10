Prozess wegen Vorbereitung eines Sprengstoffanschlags (Marcus Brandt/dpa-POOL/dpa)

Die Hamburger Generalstaatsanwaltschaft wirft den Männern im Alter von 24 und 29 Jahren vor, einen islamistisch motivierten Anschlag auf eine Kirche in Schweden geplant zu haben. Mit Hilfe der Terrororganisation IS hätten sie versucht, einen Sprengsatz für die Tat vorzubereiten, heißt es. Mutmaßlich wollten sie mit dem Anschlag auf Koran-Verbrennungen in Schweden reagieren. Die Angeklagten äußerten sich zu Prozessbeginn nicht zu den Vorwürfen.

