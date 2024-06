Vorwurf der "Spionage"

Der Prozess gegen US-Reporter Gershkovich hat begonnen. (IMAGO/ITAR-TASS/Donat Sorokin)

Der Staatsanwalt sagte, es gebe Beweise dafür, dass der Journalist für den US-Geheimdienst CIA Informationen über ein russisches Rüstungsunternehmen in Swerdlowsk gesammelt habe. Die Gerichtsverhandlung findet hinter verschlossenen Türen statt. Journalisten durften nur kurz vor Beginn filmen. Dabei war Gershkovich in einem Glaskasten zu sehen, sein Kopf war kahlrasiert. Der Verhandlungsort in Jekaterinburg dürfte es für Beobachter aus dem Ausland zusätzlich erschweren, den Prozess zu verfolgen. Die Stadt liegt etwa zweieinhalb Flugstunden östlich von Moskau.

Wall Street Journal: "Fingierte Anschuldigungen gegen einen Reporter, der exzellente Arbeit macht"

Gershkovich, sein Arbeitgeber und auch die US-Regierung haben die Spionagevorwürfe mehrfach mit Nachdruck bestritten. Die Anklage gegen den 32-Jährigen entbehre jeglicher Grundlage, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Miller, in Washington.

Der Titel des aktuellen Berichts im "Wall Street Journal" lautet denn auch: "Falsely Accused Wall Street Journal Reporter Evan Gershkovich Appears Before Russian Court" (in etwa: "Zu Unrecht beschuldigter Reporter erscheint vor Gericht"). Dort heißt es auch, Gershkovich habe einzig und allein seine Arbeit für die Zeitung getan, als er Jekaterinburg und die Region bereist habe.

Die Chefredakteurin des Wall Street Journal, Emma Tucker, betonte zuletzt in einem offenen Brief an alle Leserinnen und Leser , die fingierte Spionage-Anklage werde zu einer ebenso fingierten Verurteilung eines unschuldigen Mannes führen, der einen exzellenten Job gemacht habe.

Offenbar Gespräche über Gefangenenaustausch

Gershkovich war gerade auf einer Recherchereise unterwegs, als er Ende März 2023 in Jekaterinburg festgenommen wurde. Viele Medien forderten daraufhin seine Freilassung. US-Präsident Biden versprach, sich für ihn einzusetzen. Laut Kreml laufen Gespräche zu einem Gefangenenaustausch um Gershkovich. Trotz der gespannten russisch-amerikanischen Beziehungen gab es in der Vergangenheit immer wieder Gefangenenaustausche.

Austausch gegen Berliner Tiergarten-Mörder?

Unser Russland-Korrespondent Florian Kellermann, hält es für wahrscheinlich, dass Gershkovich auch gegen einen in Deutschland inhaftierten Russen ausgetauscht werden könnte. Kellermann sagte im Deutschlandfunk , möglich sei beispielsweise ein Austausch gegen den verurteilten Auftragsmörder Wadim Krassikow. Dieser hatte 2019 im Berliner Tiergarten einen georgischen Staatsbürger ermordet. Nach Ansicht der deutschen Staatsanwaltschaft geschah das im Auftrag des russischen Geheimdienstes.

Programmhinweis

In der Sendung @mediasres ab 15:35 Uhr können Sie ein Interview mit dem Leiter des Berliner Büros des Wall Street Journals hören.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.