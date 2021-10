In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft gegen Sebastian Kurz und einige seiner engsten Vertrauten wegen des Verdachts der Untreue, der Bestechung und Bestechlichkeit ermittelt. Am Samstagabend trat Kurz vom Amt des Bundeskanzlers zurück, will aber den Vorsitz der ÖVP-Fraktion im Parlament übernehmen.

Er gehe davon aus, dass aus den Ermittlungsakten gegen den zurückgetretenen Kanzler noch Schwereres auf die ÖVP zukommt, sagte der österreichische Publizist Peter Pilz im Deutschlandfunk. "Das, was jetzt auf dem Tisch liegt, das reicht ja schon für sehr, sehr große und gutbegründete Anklagen."

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft habe zwei Jahre lang unter schwerstem Beschuss durch die ÖVP-Regierung ermittelt und Beweise gesammelt – und diese Sammlung gehe jetzt weiter. "Der Kampf um den Rechtsstaat ist noch lange nicht ausgestanden." Man müsse nun davon ausgehen, dass die ÖVP alles versuchen werde, um das zu stören. Erst wenn es Anklagen gebe, erst wenn es ein Urteil gebe, werde Österreich es hinter sich haben, so Pilz. "Wir leben in einem Rechtsstaat, auch wenn das bei der ÖVP keine große Freude macht."

"Er ist jetzt nicht mehr Bundeskanzler, sondern eine Art Klub-Kanzler"

Der Blick auf Wien zeige, dass eine große Taschenspielernummer stattgefunden habe, so Pilz. "Es gibt zwei Hauptbeschuldigte in dem Verfahren, über die wir sprechen: Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz und Gernot Blümel, der Finanzminister. Gernot Blümel kann, ohne dass das jemand politisch oder sachlich erklären kann, als Finanzminister weitermachen. Alle Schlüsselpositionen, bis auf die Grünen in der Regierung, sind von absolut loyalen Kurz-Leuten persönlich ausgesucht. Die Bundespartei ist komplett von Kurz-Leuten besetzt. Der ÖVP-Klub wird von Kurz-Leuten geführt. Das heißt: Kurz hat den Titel geändert, er ist jetzt nicht mehr Bundeskanzler, sondern eine Art Klub-Kanzler – sowas hat es noch nie gegeben."

Die Koalition in Österreich hätte so nicht weiter bestehen sollen, meint Peter Pilz. "Dass die Grünen da mitspielen, ist mir vollkommen unvollständig." Österreich sei in einer politischen Notsituation und sei durch ein Regime an den Rand eines autoritären Staates gebracht worden. "Sebastian Kurz war der erste Politiker in Österreich, der ernsthaft versucht hat, eine rechtstaatliche Regierung durch ein Regime zu ersetzen – und das im Herzen der EU."

Das vollständige Interview folgt in Kürze.