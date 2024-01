Russlands Präsident Wladimir Putin (mitte links) wohnt gemeinsam mit den Familien von gefallenen Soldaten einem orthodoxen Weihnachtsgottesdienst bei. (picture alliance/Kreml/Sputnik/Gavriil Grigorov)

Anlässlich des orthodoxen Weihnachtsfests empfing er die Familien gestern Abend in seiner Residenz Nowo-Ogarjowo bei Moskau, teilte Kremlsprecher Peskow mit. Anschließend sei er mit ihnen zur Messe in eine Kirche auf dem Gelände gegangen. Beobachter sehen die Einladung an die Familien auch im Zusammenhang mit Putins Wahlkampf für die sogenannte Präsidentenwahl im März. In den vergangenen beiden Jahren hatte der russische Staatschef Weihnachten weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit gefeiert. Orthodoxe Christen in Russland und anderen Ländern feiern die Geburt Jesu am 6. und 7. Januar.

