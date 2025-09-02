Treffen in Peking

Diese betreffen die Bereiche Energie, Luftfahrt, Künstliche Intelligenz sowie Landwirtschaft. Putin sagte dem Kreml zufolge, die russisch-chinesischen Beziehungen seien auf "beispiellos hohem Niveau".
Zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine äußerten sich Xi und Putin nicht. Zuletzt hatten sich die beiden beim Gipfel der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit für eine neue Weltordnung ausgesprochen. Die russlandfreundliche SOZ gilt als Gegengewicht zu westlichen Bündnissen.
Diese Nachricht wurde am 02.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.