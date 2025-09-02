Treffen in Peking
Putin und Xi betonen Einigkeit - mehr als 20 Abkommen unterzeichnet

Die Präsidenten Russlands und Chinas haben bei einem Treffen in Peking ihr gutes Verhältnis betont. Die Beziehungen hätten die Prüfung des internationalen Wandels überstanden und könnten noch ausgebaut werden, sagte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping laut der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua. Demnach unterzeichneten beide Seiten mehr als 20 Kooperationsabkommen.

    Der russische und der chinesische Präsident Putin und Xi Jinping gehen nebeneinander, hinter ihnen ein Mann, der eine Tasche trägt.
    Russland und China unterzeichneten mehrere Kooperationsabkommen. (AP / Alexander Kazakov)
    Diese betreffen die Bereiche Energie, Luftfahrt, Künstliche Intelligenz sowie Landwirtschaft. Putin sagte dem Kreml zufolge, die russisch-chinesischen Beziehungen seien auf "beispiellos hohem Niveau".
    Zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine äußerten sich Xi und Putin nicht. Zuletzt hatten sich die beiden beim Gipfel der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit für eine neue Weltordnung ausgesprochen. Die russlandfreundliche SOZ gilt als Gegengewicht zu westlichen Bündnissen.

