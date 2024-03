Russlands Präsident Putin will weitere sechs Jahre im Amt bleiben - echte Gegenkandidaten gibt es nicht. (AP / Gavriil Grigorov)

Man werde Kiew für die jüngsten Angriffe zur Rechenschaft ziehen, betonte Putin. In den vergangenen Tagen hatte das ukrainische Militär Attacken auf russisches Gebiet verstärkt.

Die Präsidentschaftswahl in Russland dauert noch bis Sonntag. Der Sieg von Amtsinhaber Putin gilt als sicher. Gestern wurden mehrere Zwischenfälle gemeldet. Wie die Zentrale Wahlkommission in Moskau mitteilte, gossen Putin-Gegner Farbe in die Urnen und versuchten, Brandanschläge auf Wahllokale zu verüben. Es gab mehrere Festnahmen. Einen Einfluss auf die Wahlen hätten die Vorfälle aber nicht, so die Behörden.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.