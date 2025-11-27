Westafrika

Dinis N'Tchama, Sprecher des Militärs, verliest eine Erklärung. (Uncredited/TGB Guinea-Bissau /AP/dpa)

Weiter hieß es, dies sei die Reaktion auf einen Plan, mit dem das Land destabilisiert werden sollte, hieß es. In- und ausländische Staatsangehörige hätten versucht, die Wahlergebnisse zu manipulieren. Medienberichten zufolge wurde Embaló im Präsidentenpalast festgenommen.

In Guinea-Bissau waren am Sonntag der Präsident und das Parlament neu gewählt worden. Offizielle vorläufige Ergebnisse sollten morgen bekanntgegeben werden. In dem Land gab es seit der Unabhängigkeit von Portugal 1973 mehrere Putsche sowie Putschversuche.

