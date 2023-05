Quantentechnologie

Start-up wetteifert mit IBM und Google

Bei der Entwicklung von Quantencomputern dominieren die US-Unternehmen Google und IBM. Doch auch in Europa will man bei der Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts mitmischen. Ein finnisches Start-up tüftelt ebenfalls an einem Quantenrechner.

Grotelüschen, Frank | 31. Mai 2023, 16:36 Uhr