Gerade erst stand er als Sprecher bei den Salzburger Festspielen auf der Bühne, bald folgt sein Debüt in der Londoner Wigmore Hall: Tareq Nazmi, in München aufgewachsen und ausgebildet, hat sich mit seiner geschmeidigen Bassstimme schnell international Gehör verschafft. Eine große Karriere zeichnet sich ab, nicht nur in der Oper. Sein Potenzial als Liedgestalter zeigt sich in einem Schumann-Programm mit anspruchsvollen Werken wie der großen Ballade ,Belsatzar'. Sie markiert einen ersten Höhepunkt des ,Liederjahres 1840', aus dem auch das Gros der übrigen Werke stammt, darunter die Liederreihe op. 35 nach Justinus Kerner. Über Kerners Gedichte schrieb der Komponist, jedes ihrer Worte sei "ein Sphärenton ... der erst durch Noten bestimmt werden muss." Dieser Bestimmung mehr als nur notengetreu zu folgen, braucht es sängerische Sensibilität und einen nicht minder einfühlsamen Pianisten. Mit der Verpflichtung von Tareq Nazmi und seinem Klavierpartner Gerold Huber sind die Weichen für einen großen Schumann-Abend im Deutschlandfunk gestellt.

Raderbergkonzerte 2018

Jedes Wort ein Sphärenton

Robert Schumann

4 Lieder nach J. v.Eichendorff

Der frohe Wandersmann, op. 77/1

Frühlingsfahrt, op. 45/2

Der Schatzgräber, op.45/1

Der Einsiedler, op. 83/3

12 Lieder nach J. Kerner op. 35

Lust der Sturmnacht

Stirb, Lieb' und Freud'

Wanderlust

Erstes Grün

Sehnsucht nach der Waldgegend

Auf das Trinkglas eines verstorbenen Freundes

Wanderung

Stille Liebe

Frage

Stille Thränen

"Wer machte dich so krank?"

Alte Laute

Lieder nach H. Heine

Die zwei Grenadiere, op.49/1

Die feindlichen Brüder, op. 49/2

Die Nonne op. 49/3

Es leuchtet meine Liebe, op.127/3

Mein Wagen rollet langsam, op. 148/4

5 Lieder nach Andersen, op.40

Märzveilchen

Muttertraum

Der Soldat

Der Spielmann



Belsazar, op.57 (Heine)

Tareq Nazmi, Bass

Gerold Huber, Klavier

Aufnahme vom 2.10.2018 aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal