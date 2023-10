Krieg im Nahen Osten

Rauch steigt nach einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen auf, vom Süden Israels aus gesehen. (Francisco Seco / AP / dpa / Francisco Seco)

Den Angaben zufolge traf die Rakete ein Nebengebäude eines Krankenhauses in der ägyptischen Grenzstadt Taba. Aufnahmen in den sozialen Netzwerken zeigen beschädigte Gebäude und Fahrzeuge in der Umgebung. Ob es sich um ein israelisches Geschoss handelte, war zunächst unklar. Ein Armeesprecher kündigte an, der Vorfall werde untersucht.

Ägypten hat seit dem Ausbruch des neuen Krieges zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas eine zunehmend wichtige Rolle gespielt. Die Regierung hat wiederholt zur Deeskalation des Konflikts aufgerufen und erst kürzlich einen "Gipfel für den Frieden" organisiert.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.