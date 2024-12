Bundestagswahlkampf

Die drei Linke-Politiker des sogenannten Projekts "Silberlocke" (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Der Thüringer Landesverband wählte den ehemaligen Ministerpräsidenten Ramelow auf einem Parteitag in Sömmerda mit über 96 Prozent auf eins der Landesliste. Er will auch als Direktkandidat im Wahlkreis Erfurt–Weimar antreten. Bereits gestern hatte die Berliner Linke den früheren Bundestagsfraktionschef Gysi zum Spitzenkandidaten bestimmt. Er erhielt rund 95 Prozent der Stimmen. Gysi tritt zudem als Direktkandidat in Treptow-Köpenick an. Der frühere Fraktionschef Bartsch wurde in Schwerin auf den ersten Platz der Landesliste für Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Er erhielt rund 71 Prozent. Als Direktkandidat will er in Rostock antreten.

Die drei Linke-Politiker wollen gemeinsam erreichen, dass ihre Partei - wie bereits bei der vergangenen Wahl - auch dann in den Bundestag einzieht, wenn sie die Sperrklausel von fünf Prozent verfehlen sollte. Dafür wären mindestens drei Direktmandate erforderlich.

