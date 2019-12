Der US-Comiczeichner Randall Munroe ist in technologieaffinen Kreisen bekannt für seinen schrägen Humor. In seinem neuen Buch beweist er, dass sein Ruf gerechtfertigt ist. Der Titel ‚how to – Wie man’s hinkriegt‘ ist dabei Programm: Mit einer cleveren Kombination aus witzigen Comics und pointierten Texten erklärt der ehemalige NASA-Roboteringenieur seinen Lesern, wie sie sich in allen möglichen Lebenslagen selbst helfen können. Ob es um die Energieversorgung des eigenen Hauses geht oder um die Wettervorhersage für morgen, ob um das Schießen des perfekten Selfies bei Supermond oder die Frage, wie man am besten einen Fluss überquert – der Autor gibt Tipps und Hinweise. Und zwar durchweg solche, die absolut keiner braucht.

Absurd und fanzinierend zugleich

Randall Munroes Lösungsvorschläge für ganz alltägliche Probleme sind dermaßen absurd, dass man sich erst erstaunt die Augen reibt – und dann fasziniert weiterliest, weil überraschende Einsichten garantiert sind. Wer wissen will, wieviel Energie nötig wäre, um einen Fluss einzufrieren, damit man trockenen Fußes ans andere Ufer kommt, findet in diesem Buch die Antwort. Wer sich schon mal gefragt, hat, ob man die Wasserleitungen eines Flughafens nutzen könnte, um sein Mobiltelefon zu laden, wenn gerade keine Steckdose frei ist – ja, könnte man. Und wer schon mal versucht hat, die Drohne des Nachbarn mit einem Baseball vom Himmel zu holen, lernt hier, wie sich die Trefferchancen steigern lassen. Randall Munroe liefert wissenschaftliche Antworten auf absurde Fragen, die sich außer ihm noch keiner gestellt hat. Und er macht das so unterhaltsam, dass man seinen gedanklichen Streifzügen amüsiert folgt. Im Verlauf der mäandernden Geschichten bekommt der Leser ganz nebenbei eine gehörige Portion rationales Denken verabreicht, inklusive Formeln, die komplexe Zusammenhänge in Form von Zahlen greifbar machen. Fazit: Ein absolut überflüssiges Buch, aber auch ein absolut lesenswertes, das Lust macht auf krude Gedankenspiele.

how to - Wie man’s hinkriegt

Absurde, wirklich wissenschaftliche Empfehlungen für alle Lebenslagen

Von Randall Munroe, aus dem Amerikanischen übersetzt von Ralf Pannowitsch und Benjamin Schilling

Penguin-Verlag, 384 Seiten mit vielen Comic-Zeichnungen, 16,00 Euro