Rassismus in britischen Medien

Wo Weiße die Geschichte des Fußballs schreiben

Seit Jahrzehnten kommt es in Fußballstadien immer wieder zu offenem Rassismus. Worüber weniger gesprochen wird, ist die strukturelle Ausgrenzung – und diese betrifft auch Sportmedien. Doch in Großbritannien gibt es ein Netzwerk, das das ändern will.