Solingen

So reagiert die Politik auf den Messerangriff

In Solingen hat ein Mann auf dem Stadtfest Menschen mit einem Messer angegriffen. Bisher gibt es drei Tote. "Wir trauern um die Opfer", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz. Am Nachmittag wird Bundesinnenministerin Nancy Faeser in Solingen erwartet.