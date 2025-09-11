Charlie Kirk im Juli 2025 auf einer Hochschulveranstaltung in Tampa, Florida. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Luis Santana)

Dort war er als Redner aufgetreten. Wie FBI-Chef Patel mitteilte, konnte ein Tatverdächtiger mittlerweile gefasst werden. Kirk spielte eine wichtige Rolle dabei, die Unterstützung junger Wähler für Präsident Trump zu mobilisieren.

Der Republikaner Trump schrieb auf seiner Online-Plattform Truth Social, zu Ehren des -Zitat- "wahrhaft großen amerikanischen Patrioten" ordne er an, alle amerikanischen Flaggen in den Vereinigten Staaten bis Sonntagabend auf Halbmast zu setzen. Der ehemalige US-Präsident Obama von den Demokraten schrieb auf der Plattform X von einer niederträchtigen Tat. Die frühere Vizepräsidentin und Präsidentschaftskandidatin Harris betonte, politische Gewalt habe keinen Platz in Amerika.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.