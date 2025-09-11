Einsatzkräfte in Utah nach Attentat auf Charlie Kirk (Getty Images via AFP / GEORGE FREY)

Dort war er als Redner aufgetreten. Kirk spielte eine wichtige Rolle dabei, die Unterstützung junger Wähler für Präsident Trump zu mobilisieren. Der republikanische Gouverneur von Utah, Cox, sprach von einem politischen Attentat. Es sei ein tragischer Tag für die Nation.

Festgenommene Person wieder freigelassen

Wie FBI-Chef Patel mitteilte, wurde eine festgenommene Person mittlerweile wieder freigelassen. Zuvor hieß es, ein Tatverdächtiger sei gefasst worden. Auf einer Pressekonferenz von Ermittlern und Behördenvertreter des Bundesstaates Utah wurde verkündet, dass die Untersuchungen andauerten. Man werde den Schützen finden, hieß es.

Trump nennt Kirk "Märtyrer" - Fahnen auf Halbmast

US-Präsident Trump nannte Kirk einen "Märtyrer der Wahrheit" und machte die "radikale Linke" für dessen Tod verantwortlich. In einem auf seinem Onlinedienst Truth Social veröffentlichten Video sagte er, seine Regierung werde alle finden, die "zu dieser Gräueltat und jeder anderen Form von politischer Gewalt beigetragen haben, auch die Organisationen, die diese finanzieren und unterstützen". Zuvor hatte der Republikaner Trump geschrieben, zu Ehren des "wahrhaft großen amerikanischen Patrioten" ordne er an, alle amerikanischen Flaggen in den Vereinigten Staaten bis Sonntagabend auf Halbmast zu setzen.

Der ehemalige US-Präsident Obama von den Demokraten schrieb auf der Plattform X von einer niederträchtigen Tat. Trumps Vorgänger Biden erklärte, es gebe keinen Platz im Land für diese Art von Gewalt. Sie müsse jetzt enden, forderte der demokratische Politiker.

