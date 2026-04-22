Bundeskanzler Merz wird auf dem Petersberger Klimadialog sprechen. (picture alliance / photothek.de / Florian Gaertner)

Dabei dürfte es um Positionen des Bundeskanzlers zur internationalen sowie deutschen Klima- und Energiepolitik und zum Umbau der Industrie gehen. An der Schlussrunde der zweitägigen Konferenz wird neben Wirtschaftsvertretern auch der Chef der Internationalen Energieagentur, Birol, teilnehmen und eine Einschätzung zur Lage der Energiemärkte abgeben.

Am ersten Tag der Veranstaltung hatten die Umweltschutzorganisationen Greenpeace und Germanwatch der Bundesregierung Unglaubwürdigkeit beim Kampf gegen die Erderwärmung vorgeworfen. Sie kritisierten die Änderungen beim Verbrenner-Aus und das neue Heizungsgesetz sowie das Entlastungspaket der Bundesregierung wegen der aktuellen Energiekrise. Der zweitägige Petersberger Klimadialog gilt als Vorbereitungstreffen für die nächste Weltklimakonferenz.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.