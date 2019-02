Rede zur Lage der Nation Putin verspricht Verbesserung der sozialen Lage

Wladimir Putin will die Lebensqualität in Russland verbessern. In seiner Rede zur Lage der Nation kündigte der russische Präsident Steuersenkungen und andere Maßnahmen für große Familien an: "Je mehr Kinder, desto weniger Steuern." Außerdem warnte er den Westen vor einem Rüstungswettlauf.

Von Thielko Grieß

