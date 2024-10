Ehemalige Sowjetrepublik

Referendum in Moldau: Knappe Mehrheit stimmt für EU-Aufnahme als Ziel in der Verfassung

In der Republik Moldau haben die Wahlberechtigten mit knapper Mehrheit für eine weitere Annäherung an die EU gestimmt. Dies teilte die Wahlbehörde in Chisinau mit. Konkret ging es in dem Referendum darum, ob das Ziel der EU-Mitgliedschaft in die Verfassung aufgenommen wird und welchen Stellenwert die EU-Gesetzgebung künftig hat.