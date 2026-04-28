Danach gibt es 2028 eine Lücke von rund 29 Milliarden Euro, ein Jahr später wird mit rund 51 Milliarden Euro und 2030 mit rund 60 Milliarden Euro gerechnet. Das Kabinett will den Entwurf morgen beschließen.
Der mit Abstand ausgabenstärkste Posten bleibt laut Kabinettsvorlage der Haushalt des Arbeits- und Sozialministeriums. Er überschreitet demnach im kommenden Jahr erstmals die Marke von 200 Milliarden Euro. Als zweitgrößter Posten folgt der Verteidigungsetat.
Mehr dazu finden Sie hier: Haushalt 2027 und andere Baustellen
Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.