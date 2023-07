Bilaterale Beziehungen

Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums sagte in Peking, man hoffe, dass Deutschland die Entwicklung in China umfassend und objektiv betrachte, betonte der Sprecher.

Außenministerin Baerbock begründete die gestern vorgestellte China-Strategie der Bundesregierung mit einer veränderten Politik der Volksrepublik. Die Grünen-Politikerin sagte im Dlf, China sei in den vergangenen zehn Jahren repressiver nach innen und offensiver nach außen geworden. Darauf müsse die Bundesrepublik reagieren.

Die Bundesregierung hatte gestern erstmals eine China-Strategie beschlossen. Sie sieht im Kern vor, weniger abhängig vom Handel mit China zu werden. In dem Papier wird die asiatische Großmacht als Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale bezeichnet.

Der CDU-Außenpolitiker Hardt teilt die Einschätzung der Ampelkoalition, sieht aber Widersprüche in ihrem Handeln. Als Beispiel nannte Hardt im Deutschlandfunk die Beteiligung des chinesischen Staatsunternehmens Cosco an einem Container-Terminal im Hamburger Hafen. Investitionen in strategische Infrastruktur sollten wechselseitig möglich sein, meinte Hardt. China würde es jedoch niemals zulassen, dass sich etwa die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) an einem Terminal in Schanghai beteilige, sagte der CDU-Politiker.