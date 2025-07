Das US-Außenministerium. (picture alliance / dpa / Valerie Plesch)

Wie aus einem internen Schreiben hervorgeht, sind etwa 1.100 Verwaltungsangestellte und 250 Diplomaten betroffen. Die ersten Kündigungsschreiben wurden demnach heute versandt.

Die Entlassungen sind Teil eines umfassenden Umbaus des Minsteriums, der von Präsident Trump im Februar angeordnet worden war. Der demokratische Senator Kaine warnte vor den Folgen für die globale Sicherheit. Die Entlassungen kämen zu einer Zeit, in der China seinen diplomatischen Einfluss weltweit ausbaue, Russland seinen Angriff auf ein souveränes Land fortsetze und der Nahe Osten von einer Krise in die nächste schlittere. Auch pensionierte Diplomaten hatten in einem offenen Brief vor dem Personalabbau gewarnt.

