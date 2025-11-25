Die sogenannte Generaldebatte wird traditionell für einen allgemeinen Schlagabtausch über die Politik der Regierung genutzt. Eröffnet wird die Aussprache von der AfD als größter Oppositionsfraktion. Anschließend verteidigt Bundeskanzler Merz den Kurs seiner Koalition.
Am Nachmittag stehen die Einzeletats der Auswärtigen Amtes, des Verteidigungsministeriums und des Entwicklungsministeriums auf dem Programm. Bereits gestern war unter anderem über die Ausgaben in den Ressorts Finanzen, Wirtschaft und Umwelt beraten worden.
Die Schlussabstimmung über den Bundeshaushalt 2026 ist für Freitag geplant.
