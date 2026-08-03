Im Südkorea wurden neue Hitzetemperaturen gemessen. (picture alliance / YONHAPNEWS AGENCY / Yonhap)

Die südkoreanische Meteorologie-Behörde teilte mit, in der südöstlichen Stadt Yangsan habe es gestern mit 42,5 Grad den höchsten Wert seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gegeben. Premierministerin Han ordnete Schutzmaßnahmen an. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Aktivitäten unter freiem Himmel einzuschränken. Außerdem wurde vor dem Aufenthalt in nicht klimatisierten Räumen gewarnt. Energiebehörden wurden aufgefordert, aufgrund des hohen Stromverbrauchs durch Klimaanlagen die Versorgung abzusichern.

Auch nordkoreanische Staatsmedien meldeten in mehreren Landesteilen über 40 Grad.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.