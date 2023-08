Eslands Ministerpräsidentin Kaja Kallas ist wegen umstrittener Geschäfte ihres Mannes unter Druck (dpa / picture alliance / Pavel Golovkin)

Zwei estnische Zeitungen forderten sie heute zum Rücktritt auf, nachdem bekannt wurde, dass ihr Ehemann an einem Unternehmen beteiligt ist, das seit dem Einmarsch Moskaus in der Ukraine in Russland tätig ist. Während Kallas ihren Ehemann verteidigte, erklärte dieser, er verkaufe seine Anteile an dem fraglichen Unternehmen. Kallas selbst hatte europäische Firmen wiederholt aufgefordert, ihre Beziehungen zu Moskau abzubrechen.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.