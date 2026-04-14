Ukraine-Krieg
Regierungskonsultationen: Bundeskanzler Merz empfängt Präsident Selenskyj

Bundeskanzler Merz wird den ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Berlin empfangen.

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, geben im Bundeskanzleramt eine Pressekonferenz.
    Bundeskanzler Merz wird den ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Berlin treffen. Hier ein Foto vom letzten Jahr. (Kay Nietfeld / dpa)
    Das teilte ein Regierungssprecher ⁠mit. Das Treffen findet heute im Rahmen ⁠von deutsch-ukrainischen Konsultationen im Kanzleramt statt.
    Dabei dürfte auch das Wahlergebnis in Ungarn eine Rolle spielen. Merz hatte sich nach der Abwahl von Ministerpräsident Orban zuversichtlich gezeigt, dass der bisher blockierte EU-Kredit in Höhe von 90 Milliarden Euro nun rasch freigegeben werden kann. Die Ukraine ist dringend auf das Geld angewiesen.
    Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.