Das teilte ein Regierungssprecher mit. Das Treffen findet heute im Rahmen von deutsch-ukrainischen Konsultationen im Kanzleramt statt.
Dabei dürfte auch das Wahlergebnis in Ungarn eine Rolle spielen. Merz hatte sich nach der Abwahl von Ministerpräsident Orban zuversichtlich gezeigt, dass der bisher blockierte EU-Kredit in Höhe von 90 Milliarden Euro nun rasch freigegeben werden kann. Die Ukraine ist dringend auf das Geld angewiesen.
Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.