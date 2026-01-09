Kundgebung am 8.1.2025 in der iranischen Hauptstadt Teheran gegen das Mullah-Regime. (IMAGO / Middle East Images / Kamran)

+++ Die Zahl der Todesopfer im Zuge der Proteste im Iran soll auf mindestens 62 gestiegen sein.

Diese Zahl nannte die in den USA ansässige Human Rights Activists News Agency, die sich bei ihrer Berichterstattung auf ein Netzwerk von Aktivisten innerhalb des Irans stützt. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht.

+++ Der oberste Führer des Irans, Ajatollah Chamenei, hat in einer Fernsehansprache einen repressiven Kurs angekündigt.

Er warf den Demonstranten vor, im Auftrag von Oppositionsgruppen im Exil und von den USA zu handeln. Die Islamische Republik werde Vandalen nicht nachgeben, sagte er. Der Chef der Justiz kündigte dem Staatsfernsehen zufolge eine „entschlossene, maximale und ohne rechtliche Nachsicht“ erfolgende Bestrafung von Protesten an. Der Staatsanwalt von Teheran drohte mit der Todesstrafe. Präsident Peseschkian hatte vergangene Woche noch zu einem „freundlichen und verantwortungsvollen Vorgehen“ aufgerufen.

+++ Die iranische Führung hat das Land angesichts anhaltender Proteste weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten.

Die Behörden schalteten das Internet ab, um die Kommunikation der Menschen einzuschränken. Zahlreiche Flüge aus dem Ausland wurden gestrichen. Auf Videos aus den vergangenen 48 Stunden sind brennende Gebäude und Fahrzeuge in Teheran und anderen Städten zu sehen. Menschenrechtsgruppen sprechen von bislang mindestens 40 Toten unter den Demonstranten. Die halbamtliche Nachrichtenagentur Tasnim berichtet von mehreren getöteten Polizisten.

+++ Bei den Protesten der vergangenen Tage wurde nach Angaben von Korrespondenten häufiger als zuvor der Name des 1979 gestürzten Schah und dessen Sohn Reza Pahlavi gerufen.

Der heute 65-jährige lebt im Exil in den USA. Über die Sozialen Medien wendet er sich regelmäßig an die Menschen im Iran und rief in den vergangenen Tagen nun auch zu Protesten auf. Nun appellierte er an den US-Präsidenten. Er bat Trump einzugreifen, um dem iranischen Volk zu helfen.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.