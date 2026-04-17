Die Straße von Hormus (picture alliance / Andre M. Chang)

Das erklärte ein Regierungssprecher in Berlin. Zuvor müsse es zu einer tragfähigen Verständigung kommen. Der verteidigungspolitische Sprecher der

SPD-Bundestagsfraktion, Schmid, sieht die Bundeswehr für einen solchen Einsatz gut gerüstet. Vor allem die Deutsche Marine habe eine umfassende Expertise für dort anstehende Aufgaben wie etwa die Räumung von Minen, sagte Schmid im Deutschlandfunk. Dagagen warnte Marine-Inspekteur Kaack in der "Wirtschaftswoche" vor einer Überbelastung der Seestreitkräfte.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.