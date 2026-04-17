Straße von Hormus

Das erklärte ein Regierungssprecher in Berlin. Zuvor müsse es zu einer tragfähigen Verständigung kommen. Der verteidigungspolitische Sprecher der
SPD-Bundestagsfraktion, Schmid, sieht die Bundeswehr für einen solchen Einsatz gut gerüstet. Vor allem die Deutsche Marine habe eine umfassende Expertise für dort anstehende Aufgaben wie etwa die Räumung von Minen, sagte Schmid im Deutschlandfunk. Dagagen warnte Marine-Inspekteur Kaack in der "Wirtschaftswoche" vor einer Überbelastung der Seestreitkräfte.
SPD-Bundestagsfraktion, Schmid, sieht die Bundeswehr für einen solchen Einsatz gut gerüstet. Vor allem die Deutsche Marine habe eine umfassende Expertise für dort anstehende Aufgaben wie etwa die Räumung von Minen, sagte Schmid im Deutschlandfunk. Dagagen warnte Marine-Inspekteur Kaack in der "Wirtschaftswoche" vor einer Überbelastung der Seestreitkräfte.
Bundeskanzler Merz nimmt am Nachmittag an Beratungen europäischer Regierungen zu einer möglichen Hilfe für die Sicherung der Schifffahrt in der Meerenge teil.Das Treffen mit Vertretern von rund 30 Staaten findet in Paris zum Teil per Videoschalte statt. Gastgeber sind Frankreichs Präsident Macron und Großbritanniens Premierminister Starmer.
Diese Nachricht wurde am 17.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.