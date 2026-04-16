Iran-Krieg

Gastgeber der in Paris sowie als Video-Schalte geplanten Konferenz sind Frankreichs Präsident Macron sowie Großbritanniens Premierminister Starmer. Erwartet wird, dass Bundeskanzler Merz ein konkretes deutsches Angebot für eine Beteiligung übermittelt.
Wie dem Deutschlandfunk aus Kreisen der Bundesregierung bestätigt wurde, wird nach dem Ende der Kampfhandlungen ein Einsatz der Bundeswehr im Rahmen einer internationalen Mission erwogen. Eine Beteiligung könnte zum Beispiel Minenräumung oder Seeaufklärung umfassen. Grundlagen hierfür seien ein Mandat des Deutschen Bundestags und ein tragfähiges militärisches Konzept.
Diese Nachricht wurde am 17.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.