Iran-Krieg
Konferenz berät über Militärmission für Straße von Hormus

Vertreter von rund 30 Staaten wollen heute über eine mögliche gemeinsame Mission in der Straße von Hormus beraten.

    Der Persische Golf, die Straße von Hormus und der Golf von Oman in einer Satellitenaufnahme
    Frankreich und Großbritannien haben zu einer Konferenz eingeladen, um über eine mögliche Militärmission zur Sicherung freier Handelswege in der Straße von Hormus zu beraten. (NASA/The Visible Earth)
    Gastgeber der in Paris sowie als Video-Schalte geplanten Konferenz sind Frankreichs Präsident Macron sowie Großbritanniens Premierminister Starmer. Erwartet wird, dass Bundeskanzler Merz ein konkretes deutsches Angebot für eine Beteiligung übermittelt.
    Wie dem Deutschlandfunk aus Kreisen der Bundesregierung bestätigt wurde, wird nach dem Ende der Kampfhandlungen ein Einsatz der Bundeswehr im Rahmen einer internationalen Mission erwogen. Eine Beteiligung könnte zum Beispiel Minenräumung oder Seeaufklärung umfassen. Grundlagen hierfür seien ein Mandat des Deutschen Bundestags und ein tragfähiges militärisches Konzept.
    Diese Nachricht wurde am 17.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.