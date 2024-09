Ukraine-Kontaktgruppe

Präsident Selenskyj kommt zu Treffen nach Ramstein

Angesichts der massiven russischen Angriffe in der Ukraine ist die Sorge vor dem Winter groß. In Ramstein trifft sich die Ukraine-Kontaktgruppe, um die Waffenlieferungen zu koordinieren. Präsident Wolodymyr Selenskyj will mehr Unterstützung anmahmen.