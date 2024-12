Videos von der Schändung des Begründers der syrischen Diktatur Hafis al-Assad kursieren zahlreich im Netz. (X)

Sie setzten das Mausoleum in der Stadt Kardaha in Brand und zündeten auch den Sarg an, wie ein AFP-Fotoreporter berichtete. Über das gesamte Ausmaß der Schäden ist noch nicht viel bekannt. In den Sozialen Medien werden Videos verbreitet, die die Zerstörungen zeigen sollen. Hafis ist der Vater des am Wochenende gestürzten Baschar al-Assad. Kardaha liegt in der Nähe der Mittelmeerküste. Hafis al-Assad hatte Syrien rund 30 Jahre lang mit harter Hand regiert, bevor sein Sohn Baschar im Juli 2000 übernahm. Über 50 Jahre lang hatte die Familie Assad die Macht im Land inne.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.